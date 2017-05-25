Крупный пожар в Канске возник на китайской лесопилке

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Крупный пожар в Канске (Красноярский край), распространившийся на жилые дома, возник на лесопромышленном предприятии "Синь-И", сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным базы ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО "Синь-И" является гражданин Китая Лю Шаолинь. Компания занимается торговлей древесным сырьем и необработанными лесопиломатериалами.

"По версии следствия, 24 мая 2017 года около 16 часов в Канске произошло возгорание на территории ООО "Синь-И". В результате жаркой погоды и значительных порывов ветра огонь распространился на соседние частные жилые дома, расположенные по улицам Гавань, 1-я Инициативная, 2-я Инициативная", - говорится в сообщении регионального СК.

О пожарах

Ранее сообщалось, что в Канске возникло шесть очагов пожара, самый крупный из них в районе предприятия "Синь-И". Всего сгорело 52 жилых дома. В результате пожара погибло два человека, правоохранительные органы устанавливают личности погибших.

По факту пожаров и гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности гибель двух и более человек").

По информации СК, в Канск и Лесосибирск направлено 20 опытных следователей и криминалистов из регионального главка комитета.

Ранее сообщалось, что в среду пожары уничтожили 130 домов в Канске, Лесосибирске, поселках Малая Кеть Бирилюсского района и Тиличеть Нижнеингашского района. В них проживали 533 человека, в том числе 67 детей.

Как сообщила ТАСС депутат горсовета Канска Ирина Авдашкевич, ранее на предприятии "Синь-И" происходили возгорания, но впоследствии компания установила печь- утилизатор, и "проблем у них не возникало".