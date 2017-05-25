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Более 170 домов сгорели в Сибири, свыше пяти тысяч удалось отстоять

Происшествия
25 мая, 10:43 UTC+3 ЛЕСОСИБИРСК край/ 25, мая. /ТАСС

По данным МЧС, ситуация с пожарами в Красноярском крае и Иркутской области сейчас стабилизирована

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Тушение пожара в поселке Стрелка (Красноярский край), где от огня пострадало около 30 домов

Тушение пожара в поселке Стрелка (Красноярский край), где от огня пострадало около 30 домов

© Михаил Почуев/ТАСС

ЛЕСОСИБИРСК /Красноярский край/, 25 мая. /ТАСС/. Ситуация с пожарами в Сибири стабилизирована, по уточенным данным, сгорели более 170 домов, в которых проживают более 630 человек, свыше 5000 домов удалось отстоять. Об этом сообщил начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

От пожаров в Сибири пострадали 10 населенных пунктов, сгорели 144 жилых дома

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"В 10 населенных пунктах Красноярского края и Иркутской области пожарами поврежден 171 жилой дом, в которых проживали 633 человека. В пунктах временного размещения находятся 40 человек. Для людей организовано четырехразовое питание, психологическое и медицинское обеспечение", - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел глава МЧС РФ Владимир Пучков.

Диденко сообщил, что от пожаров удалось отстоять 5200 домов, восемь социально значимых объектов, пять объектов инфраструктуры, два потенциально опасных объекта.

"В настоящее время ситуация с пожарами стабилизирована. Продолжаются работы по проливке и тушению пожаров, также оказанию всесторонней помощи", - сказал Диденко.

В тушении пожаров задействованы восемь вертолетов Ми-8, самолеты Ил-76 и Бе-200.

"Усиливайте группировку сил и средств там, где возрастают риски пожаров. Особое внимание уделите разъяснительной работе с населением, а также профилактической работе для избежания повторных возгораний", - сказал в свою очередь глава МЧС Владимир Пучков.

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