На крупнейшем в Токио рыбном рынке обнаружили превышение норм содержания тяжелых металлов

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ТОКИО, 25 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японские специалисты, которые провели обследование слоя почвы под крупнейшим в Токио рыбным рынком Цукидзи, зафиксировали превышение норм содержания вредных веществ, в том числе тяжелых металлов. Об этом сообщила в четверг администрация столицы Японии.
Отмечается, что в 30 из 111 взятых проб была обнаружена высокая концентрация хрома, мышьяка, ртути, фтора и свинца. В среднем их содержание оказалось выше разрешенных показателей в 2-2,5 раза. Анализу подверглись образцы почвы, взятые на глубине 50 см от уровня поверхности земли.
Власти Токио рассчитывали в прошлом году провести работы по переносу рынка из нынешнего места расположения рядом с районом Гиндза на насыпной остров Тоёсу в портовой части города, где для этого уже была построена практически вся необходимая инфраструктура. Однако в ходе многочисленных инспекций там было зафиксировано превышение норм содержания токсичных веществ, например, бензола почти в 80 раз.
В результате этот план не был реализован, и токийская администрация приступила к рассмотрению других вариантов. Один из них предполагает модернизацию Цукидзи без его переноса в другой район. По предварительным оценкам, на это потребуется около 85 млрд иен ($763 млн). Теперь же после публикации данных о наличии в этом месте вредных веществ для реализации этого плана потребуются дополнительные средства на очистку почвы от загрязнений.