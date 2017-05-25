Число погибших при пожарах в Красноярском крае выросло до трех человек

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КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Тело третьего погибшего обнаружено на месте пожаров в Красноярском крае, пожилой мужчина погиб в поселке Тиличет. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю
"В поселке Тиличет найдено тело мужчины 1930 года рождения", - сказали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в среду в городе Канск были найдены тела мужчины и женщины.
В прокуратуре Красноярского края сообщили, что в поселке Тиличет, по предварительным данным, огнем уничтожено 13 жилых домов, столовая, хозяйственные постройки, котельная, школа, водонапорная башня, пожарное ДЭПО.
В сгоревших домах проживали 32 человека, из них 4 ребенка, все жильцы размещены временно у родственников и соседей. "Данные о размере ущерба в настоящее время отсутствуют", - добавили в прокуратуре.
Накануне пожары уничтожили 130 домов в различных населенных пунктах Красноярского края.