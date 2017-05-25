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Жителей дома на западе Москвы эвакуировали, предположительно, из-за бомбы

Происшествия
25 мая, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Территория вокруг дома оцеплена

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Эвакуация проведена в жилом доме на западе Москвы из-за обнаруженного в одной из квартир, предположительно, взрывного устройства. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах столицы.

"Поступил сигнал о вызове к жилому дому по улице Новопеределкинской, 14, строение 1", - сказал собеседник агентства, отметив, что, предположительно, в квартире дома обнаружено готовое к использованию взрывное устройство.

По его словам, жителей дома в связи с угрозой взрыва эвакуировали, прилегающая к дому территория оцеплена. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Официальным подтверждением этой информации и комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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