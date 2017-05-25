В УФСИН по Карелии не выявили факта передачи видеозаписей из колонии телеканалу РЕН ТВ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Карелии в ходе служебной проверки не выявило факта передачи телеканалу РЕН ТВ записей с камер видеонаблюдения в колонии, где отбывал наказание активист Ильдар Дадин. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дадина Николай Зборошенко.

"Управление ФСИН России по Карелии в ходе служебной проверки не установило факта передачи третьим лицам какой-либо видеоинформации с участием моего доверителя. Исходя из представленных ведомством материалов проверки, видеоматериалы неустановленного объема были переданы только прокуратуре республики, управлению режима и надзора ФСИН России, а также следственному отделу Сегежи следственного управления СК России по Карелии", - рассказал адвокат.

Замоскворецкий суд Москвы начал рассмотрение гражданского иска Дадина, в котором он просит признать действия ФСИН России, Следственного комитета и Генпрокуратуры, которые якобы передали видеоматериалы телеканалу РЕН ТВ, незаконными и нарушающими Конвенцию о защите прав человека. Предварительное судебное заседание по иску назначено на 1 июня.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Он является единственным, кто был осужден по этой статье.

22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить, а Дадина освободить из колонии. Также суд признал за активистом право на реабилитацию.