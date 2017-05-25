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ФСБ задержала в Москве четырех членов ИГ, готовивших теракт на транспорте

Происшествия
25 мая, 13:49 дата обновления: 25 мая, 13:54 UTC+3

Отмечается, что руководство террористической группой осуществлялось с территории Сирии

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Материал из 1 страницы
© Центр общественных связей ФСБ России/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. ФСБ задержала в Москве четырех членов запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовивших теракт на транспорте.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, "25 мая в Москве задержаны четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы".

Руководство террористической группой, входящей в ИГ, осуществлялось с территории Сирии, отметили в ЦОС. "Террористы планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе международной террористической организации "Исламское государство", - добавили в ФСБ.

Лаборатория для взрывчатки

Как сообщили в ЦОС ФСБ, "в результате проведения обысковых мероприятий по адресам проживания задержанных обнаружены лаборатория по производству взрывчатых веществ, готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления".

Кроме того, найдены автоматическое оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.

"В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в ЦОС ФСБ России.

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