Возбуждено дело после пожара в иркутской Вихоревке, где погиб человек и сгорело 150 домов

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ИРКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после произошедшего накануне пожара на территории садовых участков города Вихоревка Братского района Иркутской области, в результате которого погибла женщина и сгорело порядка 150 дачных домов, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"Следственным отделом по Братскому району СУ (следственного управления - прим. ТАСС) СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", по факту гибели человека в результате пожара в одном из садоводств близ города Вихоревка Братского района", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в трех садоводствах Братского района огонь повредил более 150 дачных участков. Позже в придомовой постройке одного из огородов были обнаружены обгоревшие останки женщины, ее личность устанавливается.
Ранее сообщалось, что начавшийся24 мая пожар был окончательно потушен в Вихоревке только в четверг. По данным регионального управления МЧС, огонь охватил территорию трех примыкающих друг к другу садоводств "Восход", "Калинка" и "Черная смородина" на площади более 2 тыс. квадратных метров. Дознаватели установили, что пожар начался и развивался внутри садоводства, а не перешел от лесного пожара или пала травы. Его быстрому распространению послужили сухая трава и большое количество заброшенных деревянных строений, а также порывы ветра 20 м/с при жаркой погоде.