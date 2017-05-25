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Суд отказался вернуть в прокуратуру дело экс-главы Библиотеки украинской литературы

Происшествия
25 мая, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Суд, выслушав доводы сторон, оставил ходатайство адвокатов без удовлетворения "за неимением оснований"

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело бывшего директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство защиты о возвращении дела в прокуратуру оставить без удовлетворения за неимением оснований", - огласила решение судья Елена Гудошникова.

На прошлом заседании защита ходатайствовала перед судом о возврате дела в прокуратуру в связи с тем, что первое уголовное дело в отношении Шариной о распространении экстремистских материалов до сих пор не закрыто, и она находится по нему в статусе обвиняемой. Адвокаты считают, что рассматриваемое в настоящее время дело должно быть соединено с ним в одно производство.

В свою очередь прокурор просила оставить без удовлетворения просьбу защиты, так как препятствий для рассмотрения данного дела нет.

Суд, выслушав доводы сторон, оставил ходатайство адвокатов без удовлетворения.

Суть обвинений

Шарина обвиняется по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Кроме того, ей было добавлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере").

Под домашним арестом подсудимая находится с 30 октября 2015 года. По версии следствия, в 2011-2015 годах Шарина в нарушение закона "О противодействии экстремистской деятельности" распространяла среди посетителей библиотеки книжные издания Дмитрия Корчинского, признанные в марте 2015 года Мещанским судом экстремистскими материалами и запрещенными к использованию.

Следствие также считает, что ранее Шарина расходовала на свою защиту деньги, предназначенные для выплат юристам библиотеки. По словам гособвинителя, сумма ущерба, нанесенная Шариной государству, составляет более 2 млн руб. Кроме того, новое руководство библиотеки подало к ней иск на 2,4 млн руб.

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