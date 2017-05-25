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СК просит арестовать бывших гендиректора и главбуха "Седьмой студии" по делу о хищении

Происшествия
25 мая, 15:26 дата обновления: 25 мая, 15:43 UTC+3

Юрий Итин и Нина Масляева подозреваются по статье "Мошенничество в особо крупном размере"

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Управление Следственного комитета России (СК РФ) по Москве обратилось в Пресненский районный суд с ходатайствами о заключении под стражу бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой по делу о хищении около 200 млн руб. из выделенных организации бюджетных средств.

"В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Итина и Масляевой. Судебные заседания начнутся в ближайшее время", - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Пылина, добавив, что задержанные уже доставлены в суд.

Итин и Масляева подозреваются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

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По данным СК РФ, неустановленными лицами из числа руководства АНО "Седьмая студия" в период с 2011 по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством на развитие и популяризации искусства. 23 мая в рамках дела о хищении в "Гоголь-центре", у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова и в других регионах РФ были проведены обыски. Серебренников был допрошен в СК в качестве свидетеля.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке четырех направлений (театр, музыка, танец и визуальное искусство). Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета. 

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