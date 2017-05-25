Житель Дагестана осужден на семь лет за обучение у боевиков

МАХАЧКАЛА, 25 мая. /Корр. ТАСС /. Военный суд приговорил жителя Дагестана к семи годам колонии строгого режима за прохождение обучения у боевиков за рубежом, сообщил ТАСС представитель пресс-службы прокуратуры республики.

"Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Дагестана Ш. Бадуева. Он признан виновным по статьям "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации" и "Использование поддельных документов" УК РФ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в суде было установлено, что в 2015 году мужчина покинул Россию и на территории иностранного государства проходил обучение в целях осуществления террористической деятельности.

"В 2016 году, используя поддельный паспорт, он пытался незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации", - добавил представитель прокуратуры.