МЧС увеличивает группировку спасателей для борьбы с паводком в Ставрополье

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. МЧС наращивает группировку спасателей и специальной техники для борьбы с паводком в Ставропольском крае.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
"Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Северной Осетии направлена в Ставропольский край для оказания помощи в ликвидации последствий паводка", - сказали в ведомстве. В состав аэромобильной группировки входят 100 человек (пожарные, спасатели, медики, психологи, специалисты инженерной службы) и 12 единиц специализированной техники.
Спасатели прибудут вечером 25 мая и сразу приступят к аварийно-восстановительным работам. Они окажут помощь жителям населенного пункта Левокумка Минераловодского городского округа Ставропольского края, где подтоплены 250 жилых домов и 720 придомовых территорий.
По последним данным МЧС России, в настоящее время в Ставропольском крае подтоплены 377 домов в 19 населенных пунктах, где проживают 1,109 тыс. человек, а также 1,273 тыс. придомовых территорий с населением 3,373 тыс. человек. Отселены из зоны паводка 794 человека, в пунктах временного размещения находятся 113 человек.