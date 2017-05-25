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Бывший главбух "Седьмой студии" готова пойти на сделку со следствием

Происшествия
25 мая, 17:16 дата обновления: 25 мая, 17:20 UTC+3

Адвокат уточнил, что обвинения Нине Масляевой пока не предъявлены

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Бывший главный бухгалтер автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Нина Масляева (справа), Москва, 25 мая

Бывший главный бухгалтер автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Нина Масляева (справа), Москва, 25 мая

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Бывший главный бухгалтер автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нина Масляева готова пойти на сделку со следствием. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Павел Тепухин.

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"Мы общаемся со следствием, обвинения ей пока не предъявлены. Но мы готовы пойти на сделку со следствием", - сказал Тепухин.

При этом он подчеркнул, что о признании вины Масляевой сейчас говорить нельзя. "Подчеркиваю, вину она не признает. Это просто невозможно, так как обвинения не предъявлены. Мы сотрудничаем со следствием", - сказал адвокат.

Пресненский суд Москвы продлил на 72 часа, до 28 мая, срок задержания Масляевой. Спустя это время следствие планирует вернуться к вопросу о ее аресте.

Ранее в четверг следователь обратился с ходатайством об аресте Масляевой и второго фигуранта дела - бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина.

23 мая в рамках дела о хищении были проведены обыски в "Гоголь-центре" и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. 

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