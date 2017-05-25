Бывший главбух "Седьмой студии" готова пойти на сделку со следствием

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Бывший главный бухгалтер автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нина Масляева готова пойти на сделку со следствием. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Павел Тепухин.

"Мы общаемся со следствием, обвинения ей пока не предъявлены. Но мы готовы пойти на сделку со следствием", - сказал Тепухин.

При этом он подчеркнул, что о признании вины Масляевой сейчас говорить нельзя. "Подчеркиваю, вину она не признает. Это просто невозможно, так как обвинения не предъявлены. Мы сотрудничаем со следствием", - сказал адвокат.

Пресненский суд Москвы продлил на 72 часа, до 28 мая, срок задержания Масляевой. Спустя это время следствие планирует вернуться к вопросу о ее аресте.

Ранее в четверг следователь обратился с ходатайством об аресте Масляевой и второго фигуранта дела - бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина.

23 мая в рамках дела о хищении были проведены обыски в "Гоголь-центре" и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова.