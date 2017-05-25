Более 500 человек лишились жилья из-за серии крупных пожаров в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Серия крупных пожаров в Красноярском крае оставила без крыши над головой 533 человек, в том числе 67 детей в городе Канске, поселке Стрелка (входит в городской округ Лесосибирск) и двух поселках Нижнеингашского и Бирюлюсского районов. 25 мая с погорельцами встретились министр по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков и губернатор края Виктор Толоконский, они пообещали все меры поддержки, включая обеспечения пострадавших новым жильем.

Жилье ожидается осенью

Глава МЧС на встрече с пострадавшими в поселке Стрелка заявил, что оперативные группы будут работать с каждой семьей, чтобы учесть все пожелания по жилью. Оно будет восстановлено до 30 сентября. Пучков отметил, что каждая семья будет сама принимать решение, оставаться в этом населенном пункте или переехать. "Жилье будет строиться с учетом мнения и пожелания каждого", - пояснил министр. Пока оставшиеся без крова люди могут находиться в пунктах временного размещения (ПВР). "В них предусмотрено все самое необходимое для жизни, в том числе питание четыре-пять раз в день. На содержание одного человека в сутки в ПВР выделяется 250 рублей", - уточнил Пучков.

В свою очередь Толоконский заявил в Канске, что пострадавшие горожане получат жилье к началу осени. "Рассчитываю, что в Канске мы обеспечим пострадавших постоянным жильем до начала учебного года", - сказал он. До 2 июня муниципалитеты должны сформировать предложения по адресному оказанию помощи пострадавшим, по решению жилищного вопроса людей, которые остались без крыши над головой. На основе этих предложений правительство края до 15 июня примет все необходимые решения по оказанию помощи в обеспечении людей жильем к 15 сентября.

Материальная помощь

Также губернатор сообщил, что выплаты материальной помощи начнутся уже 25 мая. По закону должно быть выплачено по 10 тыс. рублей на каждого пострадавшего гражданина, включая детей любого возраста, и по 50 тыс. рублей семьям, утратившим имущество в результате ЧС. Также в Красноярском крае начался сбор помощи для погорельцев. В Красноярске начали работать десять таких пунктов, по два пункта сбора открылись в Канске, Лесосибирске, Нижнеингашском и Бирилюсском районах края. От желающих помочь принимаются продукты питания длительного хранения (крупы, консервы), одежда и обувь в хорошем состоянии, постельные принадлежности, бытовая химия.

Жертвы огненной стихии

Пожары унесли жизни трех человек. Мужчина и женщина погибли в Канске. Их личности устанавливаются. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц". О третьем погибшем, 77-летнем жителе поселка Тиличет, стало известно 25 мая. Пока по данному факту проводится доследственная проверка, уголовное дело еще не возбужденно, рассказали ТАСС в региональном СК. Еще два человека находятся в больницах Канска и Лесосибирска, их жизни ничего не угрожает, сообщили в региональном Минздраве.

Китайская лесопилка и пожар

Крупнейший из шести пожаров в Канске начался, по версии следствия, на лесопромышленном предприятия "Синь-И", принадлежащем китайскому собственнику. "24 мая 2017 года около 16 часов в Канске произошло возгорание на территории ООО "Синь-И". В результате жаркой погоды и значительных порывов ветра огонь распространился на соседние частные жилые дома, расположенные по улицам Гавань, 1-я Инициативная, 2-я Инициативная", - уточнили следователи. По словам депутата горсовета Канска Ирины Авдашкевич, ранее на предприятии "Синь-И" происходили возгорания, но впоследствии компания установила печь-утилизатор, и в дальнейшем подобных проблем у них не возникало.

Губернатор региона, находясь в Лесосибирске, заявил, что контроль за работой лесоперерабатывающих предприятий будет ужесточен. "Что касается деревообрабатывающих предприятий, здесь необходим более жесткий подход к их работе. Ненормально, когда на их территориях такое огромное количество лесоотходов. Это всегда фактор риска", - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. По словам Толоконского, в Канске, наиболее пострадавшем от пожаров, проведут сплошные проверки деревообрабатывающих предприятий. "Будут привлечены к ответственности, возможно, даже и к уголовной, все, кто не соблюдает правила пожарной безопасности", - пояснил он. Также губернатор заявил, что в Канске ликвидируют все свалки отходов лесопереработки.