ОНФ просит Чайку и Бастрыкина взять под контроль дело об убийстве журналиста в Минусинске

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Центр правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) просит генерального прокурора РФ Юрия Чайку и главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять под особый контроль расследование убийства главного редактора газеты "Тон-М" города Минусинска (Красноярский край) Дмитрия Попкова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОНФ.

"Зачастую нападение на представителей СМИ, конечно же, связаны с их профессиональной деятельностью: журналисты пишут на неудобные для многих темы. В этой связи не могут не вызывать беспокойство события в Красноярском крае. Центр правовой поддержки журналистов ОНФ направляет обращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой взять расследование убийства Дмитрия Попкова под особый контроль", - приводит пресс-служба ОНФ слова руководителя центра, депутата Госдумы Натальи Костенко.

Ранее сообщалось, что вечером 24 мая в следственные органы поступило сообщение, что в частном доме в Минусинске было обнаружено тело 42-летнего главного редактора газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова с огнестрельными ранениями. В настоящий момент рассматриваются разные версии произошедшего, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшего.

Сам Попков в прошлом являлся депутатом горсовета Минусинска.