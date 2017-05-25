Ярославский театр направил в суд письмо в поддержку экс-директора "Седьмой студии"

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Коллектив театра им. Волкова в Ярославле направил в Пресненский суд Москвы письмо в поддержку бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Юрия Итина, подозреваемого в хищении бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь театра Юрий Соболев.

"Мы направили в суд, где рассматривается дело, письмо. Порекомендовали Итина, сказали, что он человек, который многое сделал для театра и, что он не заслуживает избрания такой жесткой меры пресечения (ареста - прим. ТАСС). Процветание Волковского театра в последние годы связано именно с Итиным. Письмо написано от имени коллектива и носит официальный характер", - рассказал Соболев.

Ранее сообщалось, что следствие попросило арестовать Итина. Сам экс-директор "Седьмой студии" вины не признает. Пресненский суд Москвы до 28 мая продлил срок задержания второго фигуранта дела, бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии", Нины Масляевой.

Итин и Масляева были задержаны в ночь на 24 мая в Москве по подозрению в мошенничестве. Их подозревают в причастности к хищению более 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных студии на развитие и популяризацию искусства. В рамках расследования уголовного дела обыски прошли также 23 мая в различных регионах страны, том числе по месту жительства и работы художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" и создателя "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова. Он допрошен в качестве свидетеля, с него взято обязательство о явке к следователю.