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Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя на налоговые преступления

Происшествия
25 мая, 20:47 UTC+3

Как сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин, проверка проводится по запросу депутата Поклонской в СК России Александру Бастрыкину

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Режиссер Алексей Учитель

Режиссер Алексей Учитель

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга проверяет кинокомпанию режиссера Алексея Учителя на налоговые преступления в связи с запросом экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Константин Добрынин.

"Сегодня на киностудию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге пришел сотрудник полиции и принес запрос на предоставление документов. По имеющейся информации, запрос полиции основан на запросе депутата Поклонской в СК России Александру Бастрыкину, который был переправлен им в МВД, а оттуда - в ГУВД Санкт-Петербурга, а оттуда - в УВД Василеостровского района города", - сказал он.

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В документе полиция просит в пятидневный срок предоставить им ряд документов, в том числе уставные и учредительные документы, список субсидий, полученных с 2014 года по настоящее время на реализацию проектов в сфере кинематографии, реестр договоров, заключенных для реализации данных проектов, справку о расчетных счетах. Данные сведения, отмечается в документе, необходимы в связи с "проведением мероприятий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере экономики, в том числе налоговых преступлений".

Поклонская vs Учитель

Спор между режиссером и депутатом продолжается уже несколько месяцев. Поклонская добивается того, чтобы его фильм "Матильда" не вышел как оскорбляющий память царя и чувства верующих. Поклонская в связи с этим направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма. Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

В свою очередь Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую в комиссию по этике Госдумы, однако никакого ответа на нее пока не последовало.

Премьера фильма ожидается 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.

Роль Николая Второго исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и многие другие.

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Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович
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