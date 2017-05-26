Пучков прибыл в пострадавший от паводка Ставропольский край

ПОСЕЛОК ЛЕВОКУМКА (Ставропольский край), 26 мая. / ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Ставропольский край для контроля за ликвидацией последствий пожаров, паводка и оказания помощи пострадавшим. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Сразу после прилета в Минеральные Воды министр в сопровождении губернатора Владимира Владимирова отправился в наиболее пострадавший от паводка поселок Левокумка для оценки ситуации на месте", - сказал собеседник агентства.

Глава ведомства распорядился сформировать комплексные бригады для проведения первичных восстановительных работ в зоне подтопления. "Уже сейчас формируйте комплексные бригады для оказания помощи в проведении первичных восстановительных работ после ухода воды. Они должны будут оказать помощь каждому домовладению в расчистке территории, уборке мусора", - сказал министр в ходе оперативного совещания.

Пучков также проверил, как организованы работы в ночное время, пообщался с местными жителями.

"Сразу после ухода воды должна начаться оценка ущерба. Она должна осуществляться открыто, прозрачно и с привлечением общественности. В случае необходимости проводите сходы граждан", - сказал Пучков. Он также поставил задачу доводить до людей всю информацию о принимаемых мерах.

Матпомощь и компенсации

Все пострадавшие от паводка в Ставропольском крае получат материальную помощь и компенсации из федерального бюджета, сообщил Пучков. "В кратчайшие сроки после ухода воды должны быть составлены все списки пострадавших для оказания им помощи из федерального и регионального бюджетов", - сказал он.

Министр пояснил, что из резервного фонда правительства РФ пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей, компенсацию за полностью утраченное имущество в размере 100 тыс. рублей.

"По поручению президента РФ я возглавляю всю оперативную группу по ликвидации чрезвычайной ситуации. Основная задача - адресная конкретная помощь каждому пострадавшему в зоне бедствия", - сказал Пучков. Он попросил направить в подтопленные районы комплексные медицинские бригады, в состав которых должны войти и педиатры.

Как доложили министру, по данным на 22:00 мск 25 мая, в Ставропольском крае подтоплены более 1 тыс. домовладений. Свыше 3,6 тыс. человек эвакуированы.