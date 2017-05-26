В Верхнеколымском районе Якутии отмечается стабильный спад воды

ЯКУТСК, 26 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. На реке Колыма и ее притоках отмечается стабильный спад уровней воды, критических отметок нет. Накануне уровень воды превышал критическую отметку на 3 см, об этом ТАСС сообщили в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Верхнеколымского района.

"На реке Колыма в районе поселка Зырянка отмечается спад воды, за сутки воды снизилась на 22 см, а за 4 часа - 10 см и составил 752 см при критической 770 см. На притоке - на реке Ясачная спад воды составил от 28 до 30 см за сутки. Везде отметки ниже критических, затопленных домов нет", - отметили в диспетчерской.

В поселке Зырянка остается затопленным местный аэропорт, который расположен в низменной части и затопляется паводковыми водами уже при отметке 530 см. На данный момент грунтовая взлетно-посадочная полоса затоплена полностью, аэропорт не принимает самолеты. В связи с этим первый пассажирский рейс из поселка Зырянка осуществлен до столицы республики города Якутска стыковочными рейсами.

"20 пассажиров были перевезены из Зырянки стыковочным вертолетным рейсом до соседнего Среднеколымского района, оттуда на самолете до Якутска. Следующий стыковочный рейс запланирован на эту субботу", - сказал ТАСС глава района Вячеслав Сергеев.

В других районах колымской группы районов также отметки ниже критических. В ближайшие сутки ледоход достигнет Никжнеколымского района. "Уровни воды у нас везде ниже критических, но опасения вызывает два населенных пункта - Колымское и Походск, где возможно повышение уровней воды до критических", - сказал ТАСС глава Нижнеколымского района Иван Суздалов.

Ситуация в колымской группе районов находится на постоянном контроле правительства республики. "В колымских районах работают три оперативные группы. Проводятся встречи с населением, где имеется угроза затопления", - сказал первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.