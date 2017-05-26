В одном из сел Дагестана ввели режим КТО

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МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Режим антитеррористической операции (КТО) введен в дагестанские селе Орота, идут поиски боевиков, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане.
"В 3.30 мск в селе Орота Хунзахского района Дагестана введен режим КТО. Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников. В период проведения КТО в селе будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений", - сообщил собеседник.