В одном из сел Дагестана ввели режим КТО

МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Режим антитеррористической операции (КТО) введен в дагестанские селе Орота, идут поиски боевиков, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане.

"В 3.30 мск в селе Орота Хунзахского района Дагестана введен режим КТО. Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников. В период проведения КТО в селе будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений", - сообщил собеседник.