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СМИ: у разбившегося в Колумбии самолета с футболистами не было страховки для рейса

Происшествия
26 мая, 5:14 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Страховая компания BISA Seguros y Reaseguros сообщила, что, "несмотря на это, приняла решение создать фонд помощи для выживших пассажиров и родственников погибших"

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© AP Photo/Fernando Vergara, File

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Страховой полис боливийской компании Lamia, которой принадлежал разбившийся в Колумбии самолет с бразильскими футболистами, не покрывал этот рейс. Об этом сообщила в четверг страховая компания BISA Seguros y Reaseguros.

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"Что касается авиакатастрофы, произошедшей в Колумбии 28 ноября 2016 года, BISA Seguros y Reaseguros установила, что полис страхования гражданской ответственности Lamia не действует", - приводит заявление фирмы на своем сайте радиостанция Fides.

Вместе с тем BISA Seguros y Reaseguros подчеркнула, что, "несмотря на это, приняла решение создать фонд помощи для выживших пассажиров и родственников погибших".

Ранее испаноязычное подразделение телекомпании CNN сообщило со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение, что действие страхового полиса Lamia на момент катастрофы было приостановлено за неуплату. Кроме того, покрытие последнего действующего полиса авиакомпании не включало Колумбию. Несмотря на это, в прошлом году самолеты Lamia как минимум восемь раз получили разрешение на вылет по этому направлению от авиаслужб Колумбии и Боливии.

Самолет Lamia упал в колумбийском департаменте Антиокия. На борту находились 77 человек, в том числе 22 игрока бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе". В авиакатастрофе выжили шесть человек. Согласно основной версии, причиной трагедии стало отсутствие у самолета необходимого запаса топлива.

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