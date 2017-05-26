СМИ: у разбившегося в Колумбии самолета с футболистами не было страховки для рейса

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Страховой полис боливийской компании Lamia, которой принадлежал разбившийся в Колумбии самолет с бразильскими футболистами, не покрывал этот рейс. Об этом сообщила в четверг страховая компания BISA Seguros y Reaseguros.

"Что касается авиакатастрофы, произошедшей в Колумбии 28 ноября 2016 года, BISA Seguros y Reaseguros установила, что полис страхования гражданской ответственности Lamia не действует", - приводит заявление фирмы на своем сайте радиостанция Fides.

Вместе с тем BISA Seguros y Reaseguros подчеркнула, что, "несмотря на это, приняла решение создать фонд помощи для выживших пассажиров и родственников погибших".

Ранее испаноязычное подразделение телекомпании CNN сообщило со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение, что действие страхового полиса Lamia на момент катастрофы было приостановлено за неуплату. Кроме того, покрытие последнего действующего полиса авиакомпании не включало Колумбию. Несмотря на это, в прошлом году самолеты Lamia как минимум восемь раз получили разрешение на вылет по этому направлению от авиаслужб Колумбии и Боливии.

Самолет Lamia упал в колумбийском департаменте Антиокия. На борту находились 77 человек, в том числе 22 игрока бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе". В авиакатастрофе выжили шесть человек. Согласно основной версии, причиной трагедии стало отсутствие у самолета необходимого запаса топлива.