Пострадавшая при обрушении здания в США мигрантка с Украины получит $95,6 млн компенсации

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Жительница американского города Филадельфия (штат Пенсильвания), пострадавшая при обрушении здания несколько лет назад, получит $95,6 млн компенсации за полученные травмы. Об этом сообщил в четверг ее адвокат.

Речь идет о 56-летней Марии Плекан, которая переехала в США с Украины. Женщина получила тяжелые ранения во время инцидента, произошедшего в Филадельфии в 2013 году, когда четырехэтажное строение, находившееся в процессе сноса, упало на стоявший по соседству комиссионный магазин, полностью разрушив его. Шесть человек, находившихся в нем, погибли. Спасателям удалось вызволить из-под завалов 13 человек, в том числе Плекан, все они получили травмы.

Как заявил адвокат пострадавшей Эндрю Стерн, женщина провела под завалами более 13 часов, прежде чем ее удалось спасти. Полученные Плекан ранения оказались настолько серьезны, что ей пришлось пережить около 30 операций, включая ампутацию нижних конечностей. По словам Стерна, пострадавшая нуждается в круглосуточном уходе, ее дальнейшие медицинские расходы, помимо уже потраченных средств, он оценил минимум в $50 млн.

После происшествия родственники погибших и пострадавшие, включая Плекан, подали судебный иск. Процесс длился больше года. Как подчеркнул Стерн, он и его подзащитная довольны исходом дела. "Мы с облегчением узнали, что госпожа Плекан наконец-то сможет получить должный медицинский уход, в котором она будет нуждаться на протяжении всей ее жизни", - говорится в его заявлении.

Обрушение здания в Филадельфии произошло по вине двух рабочих-контрактников, которым было поручено осуществить его снос. Они были признаны виновными и приговорены к длительным тюремным срокам, однако владельцу здания и его архитектору не было предъявлено никаких обвинений. Именно с последних пострадавшие и родственники погибших требовали компенсацию.

В итоге ответчики согласились выплатить истцам в общей сложности $227 млн, урегулировав данное дело. Плекан достанется самая большая часть этих средств.