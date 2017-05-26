В Якутии будут усилены рейдовые мероприятия для предотвращения пожаров

ЯКУТСК, 26 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Для защиты населенных пунктов Якутии будут усилены рейдовые мероприятия и оповещение населения из-за неблагоприятных прогнозов на июнь по пожароопасной обстановке. Об этом в пятницу во время КЧС по пожарам сообщил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.

"Главам муниципальных образований усилить работы по защите населенных пунктов от лесных пожаров и принять дополнительные меры, в частности, усилить рейдовые мероприятия и информирование населения на местах. Нельзя допустить перехода лесных пожаров на населенные пункты", - подчеркнул он.

По данным департамента по лесным отношениям республики, площадь пожаров на территории Якутии с начала пожароопасного периода увеличилась втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,3 тыс. га, из которых 1 тыс. га на лесной территории. Причинами пожаров является человеческий фактор. В связи с этим Колодезников потребовал усилить также разъяснительную работу среди населения, особенно среди охотников. "Виновные в лесных пожарах должны нести персональную ответственность, безнаказанности не должно быть", - сказал Алексей Колодезников.

Всего в Якутии под угрозой пожаров находятся 299 населенных пунктов в 28 муниципальных образованиях, из них в 178 пунктах нет пожарных подразделений, но имеются добровольческие пожарные отряды из числа местных жителей. "Средства на противопожарные мероприятия в Якутии увеличены из средств Рослесхоза на 40 млн рублей, поэтому финансирование будет производиться в полном объеме", - сказал Колодезников.

По данным Гидрометцентра, в июне ожидается повышение класса пожароопасности до 4 уровня. "Сейчас отмечается умеренный 3 уровень. Но в июне ожидается сухая и ветренная погода в центральной части республики, поэтому класс пожароопасности возрастет до 4 уровня", - сказал руководитель якутского филиала Гидрометцентра Юрий Дихтяренко.