Александр Калашников назначен главой красноярского управления ФСБ

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КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Новым руководителем регионального управления ФСБ по Красноярскому краю назначен экс-начальник управления УФСБ по республике Коми Александр Калашников. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
"В соответствии с Указом Президента РФ Управление ФСБ России по Красноярскому краю возглавил генерал-майор Калашников Александр Петрович", - говорится в сообщении. Предыдущий руководитель генерал-лейтенант Виталий Трушев переведен к новому месту службы, его новая должность не уточняется.
Калашников уроженец Новосибирской области. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище. В органах госбезопасности работает 30 лет, прошел путь от оперуполномоченного до заместителя руководителя одного из подразделений Центрального Аппарата ФСБ России. До назначения в Красноярский край, последние 6 лет возглавлял УФСБ в республике Коми.