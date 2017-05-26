Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки возросла почти в четыре раза

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УЛАН-УДЭ, 26 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири выросла за прошедшие сутки с 7 тыс. до 30 тыс. га. Об этом сообщили в пятницу в федеральной Авиалесоохране.
"На утро 26 мая в Красноярском крае тушатся пожары на площади 15 тыс. га, в Иркутской области - на 13,8 тыс. га, в Туве - на 1 тыс. га. В Бурятии и Забайкалье есть небольшие пожары на общей площади чуть более 200 га", - уточнили в ведомстве.
Природные возгорания есть и на Дальнем Востоке. Их общая площадь в Амурской области, Якутии и Хабаровском крае - около 1,5 тыс. га. Противопожарная работа ведется на Камчатке, где за ситуацией следят патрульные группы, в состав которых входят сотрудники МЧС, полиции, местных администраций и лесоохраны. "В течение субботы и воскресенья они будут осуществлять мониторинг лесопожарной обстановки, выявлять возгорания сухой растительности и тушить очаги", - сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.
В Красноярском крае за сутки ликвидировано 18 лесных пожаров на площади 542 га. По оперативной информации Лесопожарного центра, в регионе зарегистрировано 33 лесных пожара - в Енисейском, Мотыгинском, Богучанском, Казачинском, Тасеевском, Дзержинском, Нижнеингашском, Абанском и Ермаковском районах на площади около 15 тыс. га.
"Большая часть возгораний действует в авиационной труднодоступной зоне. Угрозы населенным пунктам нет, - уточнили в ведомстве. - К местам возгораний оперативно доставлены сотрудники Лесопожарного центра, силами которых 8 очагов на площади порядка 1 тыс. га локализованы. В тушении задействованы более 600 человек и 120 единиц техники. Сил и средств достаточно".
В крае усилено наземное и авиационное патрулирование. "Из южных районов края организована доставка сил в те территории, где складывается наиболее сложная лесопожарная обстановка", - сообщили в региональном Минсельхозе. По предварительным данным, в большинстве случаев причина возникновения пожаров - человеческий фактор, переход огня с земель иных категорий.
В Бурятии на утро 26 мая зарегистрировано два лесных пожара - в Кабанском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 15 га. На данный момент они локализованы, ведется их дотушивание. В Республиканском агентстве лесного хозяйства сообщили, что в связи с усилением ветра на территории региона в Иволгинском, Заиграевском, Тарбагатайском, Мухоршибирском, Хоринском, Кижингинском, Бичурском, Кяхтинском, Селенгинском, Джидинском и Закаменском районах сохраняются повышенные четвертый и пятый классы пожарной опасности.
В Забайкальском крае, по данным регионального Минприроды, действует пять лесных пожаров на общей площади 117 га, еще два очага локализованы на 85 га. Угрозы населенным пунктам нет. Огонь тушат 303 человека, задействовано 40 единиц техники.