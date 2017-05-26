Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск

От ларька до интернет-магазина: какой бизнес хотят открыть россиянеЭкономика и бизнес 26 мая, 13:00
Корабли Черноморского флота провели морской бой в ходе учений в Средиземном мореАрмия и ОПК 26 мая, 12:57
Кремль пока не определился со своим отношением к идее административной амнистииПолитика 26 мая, 12:53
Путин ознакомился с письмом Миронова в защиту СеребренниковаПолитика 26 мая, 12:52
Прокуратура не запрещает челябинский фестиваль красок, но вынесла ему предостереженияНовости Урала 26 мая, 12:47
Собянин: первые этажи домов по программе реновации спроектируют специально для бизнесаЭкономика и бизнес 26 мая, 12:41
Минтранс РФ поддерживает нулевую ставку НДС для региональных авиаперевозокТранспорт 26 мая, 12:36
ФК "Урал" выставил на трансфер вратаря ЗаболотногоСпорт 26 мая, 12:34
Таормина встретила лидеров G7 ярким солнцем и безлюдными пляжамиМеждународная панорама 26 мая, 12:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Бывший начальник управления Росгвардии по Московской области Алексей Лаушкин, проходящий по делу полковника Дмитрия Захарченко, объявлен в розыск. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.
"В настоящее время Алексей Лаушкин объявлен в оперативный розыск. Следователи на протяжении месяца пытались его допросить, но, по предварительным данным, он находится на территории Грузии", - сказал собеседник агентства, отметив, что в настоящее время следователь вынес постановление о принудительном приводе генерала на допрос.
Ранее сообщалось, что Лаушкин уволен из Росгвардии.
Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взяток по трем эпизодам.
Как ранее выяснилось в суде, Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в кредитной организации обысках. Во время обыска у самого Захарченко были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму в 8,5 млрд рублей. По его словам, квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка.
Кроме того, также стало известно, что Захарченко получил 800 тысяч долларов от Меди Дусса - владельца ресторана "Ла Маре". Как выяснилось, у него были посредники, не менее высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов - генерал-майор полиции Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин, родственник Захарченко. Кроме того, бывшему сотруднику ГУЭБиПК вменяется получение взятки в размере 3,5 млн рублей также от ресторатора Дусса, который предоставил дисконт на указанную сумму.
Захарченко также обвиняется в получении взятки в размере 7 млн рублей "за общее покровительство" от Анатолия Пшегорницкого - бывшего председателя совета директоров компании "Русинжиниринг".