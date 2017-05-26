Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Бывший начальник управления Росгвардии по Московской области Алексей Лаушкин, проходящий по делу полковника Дмитрия Захарченко, объявлен в розыск. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"В настоящее время Алексей Лаушкин объявлен в оперативный розыск. Следователи на протяжении месяца пытались его допросить, но, по предварительным данным, он находится на территории Грузии", - сказал собеседник агентства, отметив, что в настоящее время следователь вынес постановление о принудительном приводе генерала на допрос.

Ранее сообщалось, что Лаушкин уволен из Росгвардии.

Дело Захарченко

Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взяток по трем эпизодам.

Как ранее выяснилось в суде, Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в кредитной организации обысках. Во время обыска у самого Захарченко были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму в 8,5 млрд рублей. По его словам, квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка.

Кроме того, также стало известно, что Захарченко получил 800 тысяч долларов от Меди Дусса - владельца ресторана "Ла Маре". Как выяснилось, у него были посредники, не менее высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов - генерал-майор полиции Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин, родственник Захарченко. Кроме того, бывшему сотруднику ГУЭБиПК вменяется получение взятки в размере 3,5 млн рублей также от ресторатора Дусса, который предоставил дисконт на указанную сумму.

Захарченко также обвиняется в получении взятки в размере 7 млн рублей "за общее покровительство" от Анатолия Пшегорницкого - бывшего председателя совета директоров компании "Русинжиниринг".