Источник: в дело бывшего вице-губернатора Кубани Гриценко добавили статью о мошенничестве

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КРАСНОДАР, 26 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Статья "Мошенничество в особо крупном размере" появилась в уголовном деле, возбужденном в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом расследования.
"Сейчас уголовное дело (в отношении Гриценко - прим. ТАСС) расследуется по двум статьям - "Превышение должностных полномочий" и "Мошенничество в особо крупном размере", - сказал источник.
Ранее в связи с делом в отношении Гриценко сообщалось лишь о статье о превышении должностных полномочий.
Детали расследования источник не раскрыл. Официальные комментарии о следственных действиях в отношении Гриценко получить не удалось.
Ранее Октябрьский районный суд Краснодара постановил заключить Юрия Гриценко под домашний арест сроком на два месяца, он выступает подозреваемым в деле о нарушениях при строительстве перинатального центра в Сочи. По версии следствия, при строительстве перинатального центра у бюджетной организации "Краснодаркрайгосэкспертиза" были изъяты 200 млн руб. и перечислены в проблемный банк, который затем выдал кредит на сумму 175 млн руб. на строительство перинатального центра застройщику. Законность перевода средств проблемной финансовой организации и связь с последующим кредитом застройщику на примерно ту же сумму проверяется.
В день, когда Гриценко был отправлен под домашний арест, губернатор освободил его от занимаемой должности. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, "руководитель края не раз говорил о том, что закон для всех один, кто бы какую должность ни занимал".