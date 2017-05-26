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Контролирующие органы готовят иск к МНПЗ в связи с выбросом диоксида серы

Происшествия
26 мая, 14:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, мая. /ТАСС

Глава Минприроды Сергей Донской также обратил внимание на необходимость реконструировать Московский НПЗ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Контролирующие органы готовят иск к Московскому НПЗ в связи с выбросом диоксида серы, превышающего нормы в десятки раз, который явился причиной неприятного запаха на юго-западе Москвы. Об этом сообщил на пресс-конференции в рамках VIII Невского экологического конгресса в Петербурге министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"По моему поручению Росприроднадзор провел инспекцию Московского НПЗ совместно с межрайонной природоохранной прокуратурой и Ростехнадзором. По факту обнаружено, что Московский НПЗ как раз и является в определенной степени причиной того запаха, который был на юго-западе Москвы, - сказал министр. - Произошел выброс диоксида серы, в десятки раз превышающий нормы. На сегодняшний день идет работа по подготовке иска к Московскому НПЗ в отношении этих нарушений".

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"Плюс ко всему идет речь о том, что необходимо, конечно, Московский НПЗ реконструировать, плюс устанавливать на точках, где возможны выбросы, счетчики и проводить профилактические мероприятия", - заявил Донской, добавив, что "работа идет, все контролирующие органы эту информацию имеют".

19 мая Минприроды сообщило, что Росприроднадзор выявил превышение нормативов допустимых выбросов диоксида серы на Московском НПЗ, возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, комиссия Росприроднадзора поставила вопрос о соблюдении экологических требований в ходе пуско-наладочных работ установки каталитического крекинга, осуществляемой подрядной организацией "Техноинновации".

Проверки Росприроднадзора

Отмечается, что инспекторы Росприроднадзора проводят ночные обследования промплощадки завода и прилежащих территорий, надзорные мероприятия планируется продолжить в круглосуточном режиме в выходные дни.

Как сообщалось ранее, Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении МНПЗ по факту загрязнения воздуха в столичном районе Капотня. В частности, до настоящего момента у МНПЗ не утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов, и Росприроднадзор настаивает на необходимости разработки заводом планов поэтапного сокращения выбросов, в том числе по сероводороду.

Ранее также сообщалось, что Московская прокуратура, Росприроднадзор и Роспотребнадзор проводят проверку на Московском нефтеперерабатывающем заводе после сообщения о выбросе сероводорода и превышении допустимых нормативов в 51 раз. При этом МЧС заявляло, что обстановка в районе Капотня на юго-востоке Москвы спокойная.

Московский нефтеперерабатывающий завод принадлежит "Газпром Нефти". Завод выпускает бензин, дизельное топливо, битум, серу и другую продукцию, является одним из основных производителей топлива для Московского региона - доля предприятия составляет 34%.

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