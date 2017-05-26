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Ставропольские чиновники перешли на круглосуточный режим работы из-за паводка

Происшествия
26 мая, 14:48 UTC+3 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ВОДЫ 26, мая. /ТАСС

Глава МЧС отменил все совещания и предупредил чиновников о персональной ответственности за конечный результат

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 26 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал от всех руководителей органов местного самоуправления на Ставрополье и всех служб перейти на круглосуточный режим работы для оказания помощи пострадавшим от паводка, вызванного проливными дождями.

"Круглосуточно на местах должны работать социальные и медицинские службы, органы местного самоуправления. Все совещания отменяем. Все вопросы решайте на местах быстро и оперативно", - подчеркнул министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пучков предупредил каждого о персональной ответственности за конечный результат. "Каждого предупреждаю о персональной ответственности за оказание помощи пострадавшим в зоне бедствия и оформление им необходимых документов", - подчеркнул глава МЧС.

"Безобразие, что вы до сих пор ходите в белых рубашках и галстуках. Засучите рукава и идите к людям, доводите до них информацию о всех принимаемых решениях", - добавил он. Вместе с тем министр поблагодарил полицию, которая патрулирует затопленные поселки для избежания случаев мародерства.

Глава МЧС также поставил задачу - быстро и оперативно подготовить все списки пострадавших для начала выплат компенсаций.

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