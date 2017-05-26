Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым

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ВЛАДИМИР, 26 мая. /ТАСС/. Главный инженер КБ "Арматура" - филиала Центра Хруничева - Андрей Арзуманов найден мертвым в деревне Кузнечиха Ковровского района Владимирской области, сообщила ТАСС старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя регионального следственного управления СК РФ Ирина Минина.
"В деревне Кузнечиха Ковровского района 24 мая обнаружено тело Андрея Арзуманова. Предположительно, мужчина покончил жизнь самоубийством", - сказала Минина.
Конструкторское бюро "Арматура" - филиал ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Коврове Владимирской области разрабатывает и изготавливает пневмосистемы, агрегаты и устройства электропневмоавтоматики, предназначенные для эксплуатации в ракетно-космических комплексах, а также оборудование гражданского назначения.