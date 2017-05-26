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СМИ: в Греции перевернулся школьный автобус

Происшествия
26 мая, 15:37 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 26, мая. /ТАСС

Пострадал 21 человек, погибших нет

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АФИНЫ, 26 мая. /ТАСС/. Школьный автобус, перевозивший учеников, преподавателей и родителей на экскурсию, перевернулся на севере Греции. Как сообщило агентство Xinhuanet, 21 человек пострадал в результате инцидента, погибших нет.

ДТП произошло неподалеку от города Серре. Автобус перевернулся после того, как водитель начал маневрировать, чтобы уйти от столкновения с грузовиком. Водитель грузовика скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция.

Из 40 пассажиров только один ребенок получил серьезную травму ноги, все остальные отделались легкими повреждениями. Прибывшие на место медики оказали всем необходимую помощь.

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