СМИ: в Греции перевернулся школьный автобус

АФИНЫ, 26 мая. /ТАСС/. Школьный автобус, перевозивший учеников, преподавателей и родителей на экскурсию, перевернулся на севере Греции. Как сообщило агентство Xinhuanet, 21 человек пострадал в результате инцидента, погибших нет.

ДТП произошло неподалеку от города Серре. Автобус перевернулся после того, как водитель начал маневрировать, чтобы уйти от столкновения с грузовиком. Водитель грузовика скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция.

Из 40 пассажиров только один ребенок получил серьезную травму ноги, все остальные отделались легкими повреждениями. Прибывшие на место медики оказали всем необходимую помощь.