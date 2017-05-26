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СК просит продлить до 8 сентября срок ареста полковнику МВД Захарченко

Происшествия
26 мая, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Рассмотрение ходатайства назначено на 1 июня

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 1 июня рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста бывшему замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковнику Дмитрию Захарченко, обвиняемому в получении взяток. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 8 сентября в отношении обвиняемого Захарченко Д. В. Рассмотрение назначено на 12:00 мск 1 июня", - сказала она.

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взяток по трем эпизодам.

Как ранее выяснилось в суде, Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в кредитной организации обысках. Во время обыска у самого Захарченко были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму в 8,5 млрд рублей. По его словам, квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка.

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