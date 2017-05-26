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Первый из четырех задержанных 25 мая в Москве членов ИГ арестован на два месяца

Происшествия
26 мая, 17:10 дата обновления: 26 мая, 17:13 UTC+3

Заседание заняло не более 15 минут

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© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Мещанский районный суд заключил под стражу на два месяца первого фигуранта дела о подготовке теракта в Москве - задержанного накануне 21-летнего уроженца Таджикистана Мухаммадюсуфа Ашурова, передает корреспондент ТАСС.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Ашурова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 25 июля", - огласила решение судья.

Заседание заняло не более 15 минут, за которые судья изучила материалы ходатайства следователя, а стороны кратко заявили о своих позициях. Ашуров, закрывавший лицо медицинской маской, сообщил суду, что не возражает против ареста.

Следователь в ходатайстве указал, что Ашуров имеет навыки конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов. "Прошу удовлетворить ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал следователь, сославшись на письменные материалы дела. Прокурор и защитник Ашурова также выступили за избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мещанский районный суд рассматривает ходатайства об аресте задержанных накануне в Москве четырех предполагаемых членов запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) - М. Ашурова, Ф. Кушаева, А. Гулмирзаева и В. Давудова.

Как ранее сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, 25 мая в Москве задержаны четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы. Руководство террористической группой, входящей в ИГ, осуществлялось с территории Сирии. По данным ФСБ, в результате проведения оперативных мероприятий по адресам проживания задержанных обнаружены лаборатория по производству взрывчатых веществ, готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления. Кроме того, найдены автоматическое оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.

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Борьба с "Исламским государством" Противодействие терроризму в России
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