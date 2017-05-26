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Полиция задержала подозреваемую в гибели двух людей при пожаре в Красноярском крае

Происшествия
26 мая, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Задержана директор деревоперерабатывающей организации, в обязанности которой входило обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности при работе предприятия

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Директор деревоперерабатывающей организации в Красноярском крае задержана за нарушение требований пожарной безопасности, вследствие чего во время пожара погибли два человека. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники МО МВД России "Канский" задержали подозреваемую в нарушении пожарной безопасности, в результате чего во время пожара в поселке Строителей погибли двое местных жителей", - сообщила Волк.

По ее словам, в совершении преступления подозревается 32-летняя директор организации, в обязанности которой входило обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности при осуществлении предприятием своей деятельности. 24 мая в дежурную часть полиции Канска поступило сообщение о возгорании отходов на территории деревоперерабатывающей организации, огонь от которых перекинулся на жилые дома. После тушения пожара были обнаружены тела женщины и мужчины.

24 мая в четырех населенных пунктах Красноярского края произошли возгорания. Огнем повреждены 130 жилых домов, в которых проживали 533 человека (в том числе 67 детей), четыре лесопромышленных базы, одна перевалочная база и одна пилорама. Три человека погибли.

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