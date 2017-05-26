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Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы

Происшествия
26 мая, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Возгорание ликвидировано, пострадавших нет

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© Андрей Суржанский/ТАСС
© Андрей Суржанский/ТАСС
© Андрей Суржанский/ТАСС
© Андрей Суржанский/ТАСС
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© Андрей Суржанский/ТАСС
© Андрей Суржанский/ТАСС
© Андрей Суржанский/ТАСС
© Андрей Суржанский/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Спасатели потушили пожар, возникший в пассажирском автобусе на юго-западе столицы.

Об этом ТАСС сообщили пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 18:33 возгорание ликвидировано на площади 15 кв. м, никто не пострадал, автобус был пустой", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что напротив вестибюля у станции метро "Юго-Западная" загорелся автобус. Сотрудник полиции сообщил корреспонденту ТАСС, что "в автобусе никого не было, причиной возгорания стало короткое замыкание".

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