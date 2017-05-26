Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Спасатели потушили пожар, возникший в пассажирском автобусе на юго-западе столицы.
Об этом ТАСС сообщили пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 18:33 возгорание ликвидировано на площади 15 кв. м, никто не пострадал, автобус был пустой", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что напротив вестибюля у станции метро "Юго-Западная" загорелся автобус. Сотрудник полиции сообщил корреспонденту ТАСС, что "в автобусе никого не было, причиной возгорания стало короткое замыкание".