Мэр Кишинева помещен под домашний арест по подозрению в злоупотреблении полномочиями

КИШИНЕВ, 26 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Мэр молдавской столицы Дорин Киртоакэ был помещен под домашний арест на 30 дней по решению районного суда Кишинева, где градоначальнику было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Такой вердикт вынес судья Михаил Диакону, частично удовлетворив требования прокуроров поместить чиновника на 30 дней в изолятор.

Накануне Киртоакэ был задержан после обыска в его рабочем кабинете. Подозрения сотрудников правоохранительных органов вызвал контракт между мэрией Кишинева и австро-венгерской компанией EME Parkleitsystem GmBH, которая должна была управлять платными парковками в столице Молдавии.

Ранее по этому делу были арестованы заместитель мэра - Нистор Грозаву и глава управления транспорта Игорь Гамрецкий, ряд других высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Как выяснилось, фирму учредили в сентябре 2015 года всего за месяц до объявления тендера на проведение работ, а Грозаву подписал контракт без утверждения этого документа муниципальным советом, как это полагается по закону.

Согласно молдавскому законодательству, чиновникам грозит до 15 лет тюрьмы.