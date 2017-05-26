Мэр Кишинева помещен под домашний арест по подозрению в злоупотреблении полномочиями

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КИШИНЕВ, 26 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Мэр молдавской столицы Дорин Киртоакэ был помещен под домашний арест на 30 дней по решению районного суда Кишинева, где градоначальнику было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.
Такой вердикт вынес судья Михаил Диакону, частично удовлетворив требования прокуроров поместить чиновника на 30 дней в изолятор.
Накануне Киртоакэ был задержан после обыска в его рабочем кабинете. Подозрения сотрудников правоохранительных органов вызвал контракт между мэрией Кишинева и австро-венгерской компанией EME Parkleitsystem GmBH, которая должна была управлять платными парковками в столице Молдавии.
Ранее по этому делу были арестованы заместитель мэра - Нистор Грозаву и глава управления транспорта Игорь Гамрецкий, ряд других высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Как выяснилось, фирму учредили в сентябре 2015 года всего за месяц до объявления тендера на проведение работ, а Грозаву подписал контракт без утверждения этого документа муниципальным советом, как это полагается по закону.
Согласно молдавскому законодательству, чиновникам грозит до 15 лет тюрьмы.