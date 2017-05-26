Режим контртеррористической операции снят в дагестанском селе

МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) снят в дагестанские селе Орота, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба Национального антртеррористического комитета (НАК) в Дагестане.

"В 21:00 мск режим КТО в административных границах села Орота Хунзахского района Дагестана снят", - сообщил собеседник, не уточнив результаты операции.

Режим КТО был введен в селе Опора в 03:30 мск пятницы, силовики искали боевиков и их пособников.