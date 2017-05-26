Режим контртеррористической операции снят в дагестанском селе

Укладку нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" завершат 28 маяСпорт 26 мая, 21:57
CNN: Коми знал, что в расследовании по "делу Клинтон" имелась ложная уликаМеждународная панорама 26 мая, 21:40
ЦСКА победил "Локомотив-Кубань" в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБСпорт 26 мая, 21:39
Экс-гендиректор ФК "Зенит": Фурсенко - идеальный кандидат на пост президента клубаСпорт 26 мая, 21:08
Развитие технологий опережает подготовку кадров в сфере кибербезопасностиЭкономика и бизнес 26 мая, 21:06
Овечкин не изменил своего решения относительно участия в ОИ-2018Спорт 26 мая, 20:54
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедерацийСпорт 26 мая, 20:48
Шум угрожает природе СШАСоциальная ответственность 26 мая, 20:47
Мэй: Трамп признал, что утечки секретной информации недопустимыМеждународная панорама 26 мая, 20:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) снят в дагестанские селе Орота, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба Национального антртеррористического комитета (НАК) в Дагестане.
"В 21:00 мск режим КТО в административных границах села Орота Хунзахского района Дагестана снят", - сообщил собеседник, не уточнив результаты операции.
Режим КТО был введен в селе Опора в 03:30 мск пятницы, силовики искали боевиков и их пособников.