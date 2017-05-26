В Каракасе преступники устроили перестрелку с полицией

МЕХИКО, 26 мая. /ТАСС/. Венесуэльская полиция вступила в перестрелку с преступниками, предположительно, похитившими ребенка, в муниципалитете Либертадор в столице страны Каракасе.

Как сообщили правоохранительные органы, четыре злоумышленника погибли.

"Четыре похитителя были ликвидированы в секторе Рока Тарпейя после того, как они открыли огонь по Национальной боливарианской полиции", - говорится на странице полиции в Twitter.

Перестрелка началась после того, как стражи порядка начали преследовать автомобиль с преступниками. В ходе погони злоумышленники бросили в сторону полицейских гранату, однако она не взорвалась. В результате перестрелки один сотрудник правоохранительных органов получил ранение.

Как отмечает полиция, "полиция помешала похищению", однако о состоянии пострадавшего не сообщается. По данным газеты Nacional, речь идет о ребенке, украденном утром. Преступники входили в преступную группировку, за которой числятся похищения и убийства.