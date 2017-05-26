В Париже из-за угрозы взрыва оцеплена площадь Республики

ПАРИЖ, 26 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Парижская полиция частично установила оцепление на площади Республики, расположенной в северной части столицы, в связи с опасностью теракта. Как сообщают очевидцы на страницах в Twitter, там обнаружена подозрительная машина, которая, как опасается полиция, может быть заминирована.

В настоящее время группа саперов обследует Citroen темно-зеленого цвета. Создана зона безопасности, доступ в которую охраняют вооруженные автоматами полицейские.

Полиция и власти города пока воздерживаются от каких- либо комментариев.

Именно в непосредственной близости от площади Республики в ноябре 2015 года произошли теракты, когда группа радикальных исламистов расстреляла посетителей нескольких кафе и открыла огонь по зрителям в концертном зале Bataclan, в результате чего погибли 90 человек, сотни были ранены.