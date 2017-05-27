В Берлине машина съехала по лестнице на станцию метро

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БЕРЛИН, 27 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Шесть человек пострадали в германской столице в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщила в пятницу вечером полиция, водитель легкового автомобиля, пытаясь избежать столкновения с велосипедистом, не справился с управлением, вылетел с дороги и съехал вниз по лестнице, ведущей на станцию метро.
Все пострадавшие доставлены в больницу. В правоохранительных органах полагают, что данный инцидент является несчастным случаем. Очевидцы произошедшего утверждают, что машину занесло из-за того, что водитель резко выкрутил руль, чтобы избежать ДТП, отмечает агентство DPA. Станция "Бернауер штрассе", на которую заехал автомобиль и которая находится на глубине от четырех до пяти метров, оцеплена, поезда проезжают ее без остановки.
О том, что произошедшее может быть связно с терроризмом, речи не идет.
В Берлине в настоящее время действуют повышенные меры безопасности. В столице в эти дни проходит Съезд евангелической церкви ФРГ. Кроме того, 27 мая состоится финал кубка Германии по футболу.