Полиция проводит проверку в отношении родителей, чей ребенок гулял один в центре Москвы

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МОСКВА, 27 мая./ТАСС/. Сотрудники полиции назначили проверку в отношении родителей малолетнего мальчика, гулявшего в одиночестве вечером в центре столицы. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Александр Князев.
"Руководством УВД ЦАО ГУ МВД России по Москве назначена проверка по факту инцидента, который произошел 26 мая на улице Воздвиженка в 19:40" - сказал он.
Он уточнил, что в ходе проверки будут тщательно, объективно и всесторонне изучены все обстоятельства произошедшего и будет дана оценка действиям сотрудников полиции. "Результаты проверки будут доведены до общественности",- подчеркнул Князев.
Как сообщалось ранее, сотрудники полиции доставили в отдел малолетнего ребенка, гулявшего вечером в центре столицы без родителей. На вопрос, где его родители, мальчик ответил, что их с ним нет. Полицейские отвезли его в отдел полиции и начали поиски родственников.