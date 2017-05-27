В Иркутской области за сутки ликвидировали 22 лесных пожара, в Красноярском крае - 8

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ИРКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Двадцать два лесных пожара ликвидированы за сутки в девяти районах Иркутской области, продолжают действовать еще шесть. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"На землях лесного фонда в Иркутской области было ликвидировано 22 пожара, в том числе пять вновь обнаруженных <…> Общая площадь ликвидированных за сутки возгораний составила 5,14 тыс. гектаров, покрытых лесом, 109,5 гектаров редколесья и 171 нелесной гектар", - сказали в пресс-службе.
На утро субботы в локализованном состоянии оставались девять пожаров на площади более 2,4 тыс. гектаров. "Продолжали действовать зарегистрированный накануне пожар площадью 15 гектаров в Усть-Илимском районе, а также пять ранее обнаруженных общей площадью 10 тыс. гектаров", - отметили в правительстве региона.
По данным ФБУ "Авиалесохрана", наиболее сложная лесопожарная обстановка в Сибири, помимо Иркутской области, сохраняется в Красноярском крае. По оперативным данным красноярского "Лесопожарного центра", количество пожаров в лесах за сутки сократилось на восемь - до 26. Площадь возгораний уменьшилась на 415 гектаров и составляет 14,6 тыс. гектаров. "Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем", - говорится в сообщении.
В "Авиалесохране" также отмечают, что в эти выходные во всех регионах Сибири ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. "Работники лесной охраны и лесопожарных служб регионов Сибири усиливают наземное патрулирование, дежурство на пожарно-наблюдательных вышках. В течение выходных дней будет проводится авиационное патрулирование региональными службами авиалесоохраны", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, кроме лесных пожаров на этой неделе в Красноярском крае и Иркутской области произошли пожары в 10 населенных пунктах. Огонь уничтожил 179 жилых домов, в которых проживали 720 человек, 6 объектов экономики и 15 нежилых строений. В Красноярском крае из-за этих пожаров погибли три человека.