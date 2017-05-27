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Два человека погибли в результате вооруженного нападения в поезде в США

Происшествия
27 мая, 7:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Жертвами стали пассажиры, которые заступились за женщин в хиджабах

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НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Неизвестный в пятницу убил ножом двух человек, еще одного ранил в поезде на перегоне в американский Портленд (штат Орегон). Как сообщило Управление полиции города, перед этим мужчина оскорбил двух пассажирок, очевидно, мусульманок.

Жертвами стали пассажиры, которые заступились за женщин в хиджабах. "Пока он кричал и наносил оскорбления, к нему подошли несколько человек, попытавшихся вмешаться и образумить его. Нападение было крайне яростным и жестоким. Один пытавшийся остановить его погиб на месте, второй скончался в больнице. Третий проходит осмотр, он не получил смертельных ранений", - уточнил официальный представитель органов правопорядка города сержант Пит Симпсон.

Он информировал, что убийца, который скрылся с места преступления, сойдя на одной из станций в северо-восточной части Портленда, пойман и заключен под стражу.

Полиция устанавливает личность преступника.

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