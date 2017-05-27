СМИ: южнокорейское рыболовецкое судно могло быть захвачено у берегов Сомали

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Экипаж южнокорейского рыболовецкого судна, вероятно, был захвачен пиратами у берегов Сомали.

Об этом сообщило в субботу агентство Yonhap со ссылкой на источник в МИД Южной Кореи.

По данным агентства, на борту судна находятся как южнокорейские, так и иностранные граждане. После потери связи с экипажем к берегам африканского государства были отправлены корабли ВМС Южной Кореи. Другие подробности инцидента не приводятся.