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СМИ: южнокорейское рыболовецкое судно могло быть захвачено у берегов Сомали

Происшествия
27 мая, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

На борту судна находятся граждане Республики Корея и иностранцы, сообщили в МИД страны

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Экипаж южнокорейского рыболовецкого судна, вероятно, был захвачен пиратами у берегов Сомали.

Об этом сообщило в субботу агентство Yonhap со ссылкой на источник в МИД Южной Кореи.

По данным агентства, на борту судна находятся как южнокорейские, так и иностранные граждане. После потери связи с экипажем к берегам африканского государства были отправлены корабли ВМС Южной Кореи. Другие подробности инцидента не приводятся.

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