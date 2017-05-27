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СК проверяет обстоятельства доставки школьника в отдел полиции в Москве

Происшествия
27 мая, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Также изучается видеозапись, где женщина препятствовала действиям полицейских, на предмет наличия признаков преступления по статье "Применение насилия в отношении представителя власти"

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Столичные следователи Следственного комитета проверяют обстоятельства доставки в отдел полиции школьника, читавшего стихи в центре Москвы.

"По указанию руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Александра Дрыманова организовано проведение доследственной проверки", - сообщила представитель ГСУ Юлия Иванова.

Накануне вечером сотрудники полиции отдела ОМВД по району Арбат доставили ребенка в отдел полиции. По предварительным данным, он находился в вечернее время на улице без сопровождения родителей. "Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников полиции, а также примет решение о направлении административного материала в отношении родителей", - сказала представитель ГСУ.

По ее словам, сейчас изучается также видеозапись, на которой женщина препятствовала действиям полицейских, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, на предмет наличия в действиях этой женщины признаков преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

В СК считают, что в СМИ появилась несколько искаженная информация о происшествии. "Следствие обращает внимание, что информация о происшествии, распространенная в СМИ, в том числе заинтересованными лицами, является преждевременной и может быть необъективной. Картину произошедшего в ближайшее время установят следователи после проведения комплекса проверочных мероприятий, а также опроса всех участников событий", - отметила представитель ГСУ.

"Просьба всех очевидцев обратиться в Пресненский следственный отдел Главного следственного управления по городу Москве", - обратилась она к возможным свидетелям происшествия.

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