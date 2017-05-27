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Ущерб от паводка в Минераловодском городском округе составил 188 млн рублей

Происшествия
27 мая, 13:15 UTC+3 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ КРАЙ/ 27, мая. /ТАСС

Представитель администрации города Татьяна Дружинина также сообщила, что окончательная оценка ущерба будет произведена после того, как вода уйдет из населенных пунктов

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 27 мая. /ТАСС/. Ущерб от ливневого паводка в Минераловодском городском округе Ставропольского края составил 188 млн рублей. Об этом сообщили в субботу ТАСС в окружной администрации.

"По предварительным данным, ущерб составил 188 млн рублей, окончательная оценка ущерба и объема аварийно-восстановительных работ будет произведена после того, как вода уйдет из населенных пунктов", - сказала руководитель информационно-аналитического отдела администрации Татьяна Дружинина.

Вода сейчас быстро уходит, уровень в реке Кума в районе поселка Первомайский за ночь упал на 2,1 метра и составляет 6,4 метра, а в селе Левокумка за ночь вода упала на 1,3 метра, река заметно обмелела. По данным администрации, эти два села пострадали больше всего в крае. Из-за проливных дождей и разлива Кумы до сих пор остаются подтопленными 1196 жилых домов на 20 улицах Левокумки и шести улицах Первомайского, еще 158 домов затопило в хуторе Славянский. Спасатели эвакуировали в этих районах около 4 тыс. человек, от эвакуации отказались около 150 жителей поселений.

"Люди часто боятся оставлять дома, нажитое имущество, остаются на месте до последнего, невзирая на опасность. Объясняем, уговариваем", - пояснил начальник управления общественной безопасности администрации Минераловодского городского округа Шалва Киреев. Около 200 сотрудников полиции постоянно дежурят в зонах подтопления.

Вакцинация и присмотр

Стариков и инвалидов размещают в Побегайловской участковой больнице и Минераловодскую РБ - там находятся 24 человека, им обеспечивают присмотр и уход. В округе идет вакцинация от дизентерии и гепатита А. "Вакцинация проводится в эвакуационных пунктах в Левокумской СШ № 8 и СШ №18 поселка Загорский. Прививаются все прибывшие из зоны подтопления, вакцины достаточно. Уверен, что нам удастся избежать эпидемии инфекционных заболеваний", - отметил главный врач Минераловодской райбольницы Роман Лифенко.

Всего в Ставропольском крае подготовлено почти 10 тыс. доз вакцины, а пострадавших из паводковой зоны оперативно готовы принять 40 лечебных учреждений края.

В круглосуточных комплексных пунктах жизнеобеспечения населения всем "подтопленцам" обеспечено горячее питание, медицинская и психологическая помощь. Оказавшимся в зоне подтопления, подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, животным - корм.

Обстановка по краю

На всех реках и территориях подтопления продолжается круглосуточный мониторинг ситуации. В ГУ МЧС по краю сообщили об увеличении количества подтопленных за вчерашние сутки в результате многодневного ливневого паводка домов на Ставрополье. По данным на утро  субботы подтоплены 1789 жилых домов, в которых проживает 5531 человек, из них 954 ребенка. За сутки - увеличение составило 1415 жилых домов, 4422 человека и 744 ребенка. Также подтоплены 2715 придомовых территорий с населением 8401 человек, из них 1604 ребенка в 15 населенных пунктах семи муниципальных образований Ставропольского края.

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