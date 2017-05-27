В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Два человека погибли при аварии легкомоторного самолета Як-18 в Можайское районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В районе 108-го км Можайского шоссе в поле в одном километре от населенного пункта Горки упал самолет Як-18 и загорелся", - сказал собеседник агентства.

На борту находились пилот и пассажир, оба погибли. Пожар ликвидирован. Причины крушения устанавливаются.

Факт падения легкомоторного самолета подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. "Сегодня в 12:00 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в деревне Горки Можайского муниципального района Московской области", - сказали в пресс-службе, отметив, что информация по ЧП уточняется.

По данным пресс-службы, на месте аварии работают 24 человека, задействовано шесть единиц техники.