Полиция: задержанный в центре Москвы ребенок занимался попрошайничеством

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Десятилетний мальчик, который был доставлен накануне в полицию Москвы, занимался попрошайничеством. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В ходе разбирательства установлено, что ребенок в момент его обнаружения полицейскими занимался попрошайничеством, но, учитывая, что ему не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в полиции также отметили, что ребенок сам признался, что занимался сбором денег и в момент общения с полицией находился без сопровождения родителей или законных представителей. "Учитывая указанные обстоятельства, было принято решение забрать несовершеннолетнего с улицы, доставить в отдел полиции и вызвать для разбирательства его родителей", - рассказали в полиции.

По данным пресс-службы столичного главка МВД, при помещении мальчика в служебный автомобиль к сотрудникам полиции подошла женщина, представившаяся его соседкой, и попросила передать несовершеннолетнего ей, что являлось бы прямым нарушением закона. "Получив отказ, женщина попыталась воспрепятствовать законным действиям полицейских, начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона", - сказал собеседник агентства.

По данным полицейского главка, около 22 часов 26 мая мальчик был передан его отцу, прибывшему в отдел полиции.

"В отношении отца ребенка составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних")", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в отношении полицейских, задержавших ребенка, руководством главка назначена проверка.

"В целях тщательного, объективного и всестороннего изучения всех обстоятельств произошедшего и оценки действий сотрудников полиции по поручению руководства УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве проводится проверка, результаты которой будут доведены до общественности", - отметили в полиции.