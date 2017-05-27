Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция: задержанный в центре Москвы ребенок занимался попрошайничеством

Происшествия
27 мая, 13:38 дата обновления: 27 мая, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Ребенок сам признался, что занимался сбором денег, уточнили в пресс-службе столичного главка МВД

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Десятилетний мальчик, который был доставлен накануне в полицию Москвы, занимался попрошайничеством. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В ходе разбирательства установлено, что ребенок в момент его обнаружения полицейскими занимался попрошайничеством, но, учитывая, что ему не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения", - сказали в пресс-службе.

Смотрите также

Диана Гурцкая считает оправданными действия полиции при задержании на улице ребенка

Детский омбудсмен пообещала разобраться с задержанием мальчика в центре Москвы

Правозащитники не нашли нарушений при задержании несовершеннолетнего в Москве

Полиция проводит проверку в отношении родителей, чей ребенок гулял один в центре Москвы

Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы

Кроме того, в полиции также отметили, что ребенок сам признался, что занимался сбором денег и в момент общения с полицией находился без сопровождения родителей или законных представителей. "Учитывая указанные обстоятельства, было принято решение забрать несовершеннолетнего с улицы, доставить в отдел полиции и вызвать для разбирательства его родителей", - рассказали в полиции.

По данным пресс-службы столичного главка МВД, при помещении мальчика в служебный автомобиль к сотрудникам полиции подошла женщина, представившаяся его соседкой, и попросила передать несовершеннолетнего ей, что являлось бы прямым нарушением закона. "Получив отказ, женщина попыталась воспрепятствовать законным действиям полицейских, начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона", - сказал собеседник агентства.

По данным полицейского главка, около 22 часов 26 мая мальчик был передан его отцу, прибывшему в отдел полиции.

"В отношении отца ребенка составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних")", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в отношении полицейских, задержавших ребенка, руководством главка назначена проверка.

"В целях тщательного, объективного и всестороннего изучения всех обстоятельств произошедшего и оценки действий сотрудников полиции по поручению руководства УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве проводится проверка, результаты которой будут доведены до общественности", - отметили в полиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
15
Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич назвал слова Порошенко о "щупальцах Кремля" паранойей
2
Диана Гурцкая считает оправданными действия полиции при задержании на улице ребенка
3
Лето в Москве начнется с теплой погоды
4
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
5
Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы
6
Американский политолог Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
7
Российские военные в Сирии намерены предотвратить выход боевиков ИГ из Ракки к Пальмире
Темы дня
Загрузка...
Реклама