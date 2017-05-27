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Связь с пропавшим у берегов Сомали рыболовецким судном восстановлена

Происшествия
27 мая, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Власти выясняют подробности произошедшего, однако, отмечается, что судно не было захвачено пиратами

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Южной Кореи восстановили контакт с рыболовецким судном, связь с которым была потеряна в среду, когда оно находилось у берегов Сомали. Об этом сообщил МИД Республики Корея (РК).

"Мы связались с капитаном судна, с которым ранее был потерян контакт", - приводит агентство Yonhap заявление внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что судно не было захвачено пиратами, как сообщалось ранее. На данный момент власти выясняют все подробности произошедшего.

Экипаж рыболовецкого судна под флагом Монголии перестал выходить на связь у берегов Сомали в субботу утром. На борту находились три гражданина Южной Кореи и 18 граждан Индонезии. На поиск судна к берегам африканского государства были отправлены корабли ВМС Южной Кореи.

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