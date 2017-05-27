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Суд арестовал главного бухгалтера "Седьмой студии" Масляеву

Происшествия
27 мая, 14:20 дата обновления: 27 мая, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Нина Масляева ранее привлекалась к уголовной ответственности и была лишена права занимать должности бухгалтера на 1,5 года, сообщил следователь в суде

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Нина Масляева

Нина Масляева

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отправил под арест бывшего главного бухгалтера автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении госсредств. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, тем самым суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило арестовать Масляеву.

Ранее Нине Масляевой было предъявлено обвинение в хищении около 200 млн рублей. "Вчера Масляевой было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказал следователь.

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Как рассказал следователь в суде, Масляева ранее привлекалась к уголовной ответственности и была лишена права занимать должности бухгалтера на 1,5 года, но была устроена на работу. "Изначально она вину признала, свою причастность подтвердила своими показаниями, также ее вина подтверждена показаниями свидетелей, в том числе Серебренникова" - сказала следователь, отметив, что позже Масляева отказалась признавать вину и от дачи показаний отказалась.

Ранее суд продлил Масляевой на 72 часа срок задержания, предоставив следствию время для сбора полного перечня документов, обосновывающих необходимость заключения задержанной под стражу. Масляевой и второму фигуранту дела - бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину - вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Интин по решению суда отправлен под домашний арест.

По данным СК, неустановленными лицами из числа руководства АНО "Седьмая студия" в 2011-2014 гг. были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. 23 мая в рамках дела о хищении в "Гоголь-центре", у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова и в ряде регионов РФ были проведены обыски. Серебренников был допрошен в СК в качестве свидетеля.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке четырех направлений: театр, музыка, танец и визуальное искусство. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета.

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